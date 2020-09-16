Рада “завернула” законопроєкт про навчання іноземців в українських вишах

Верховна Рада повернула на доопрацювання у профільний комітет законопроєкт № 3717 щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземних громадян та осіб без громадянства, яким дозволяється здійснювати навчання іноземних студентів іноземними мовами.

Як передає Укрінформ, рішення про доопрацювання підтримали 235 народних депутатів.

Як йдеться в пояснювальній записці, метою законопроєкту є врегулювання організації навчального процесу для студентів, які є громадянами іноземних країн та/або особами без громадянства.

Змінами визначається, що для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, навчання може здійснюватися іноземною мовою. При цьому заклади вищої освіти мають забезпечити вивчення такими особами державної мови.

Під час обговорення законопроєкту в залі засідань більшість фракцій виступили проти його ухвалення. Парламентарії заявляли про те, що в такий спосіб автори документа прагнуть розширити використання російської мови в українських вишах.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Верховна Рада відправила у профільний комітет для підготовки розгляду у повторному першому читанні законопроєкт № 3335-1 щодо вдосконалення діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).