НАЗК просять перевірити депутатку Славицьку щодо конфлікту інтересів через подання до КСУ

Національне антикорупційне бюро звернулося до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо перевірки на предмет наявності конфлікту інтересів в діях народного депутата Антоніни Славицької, яка є одним з авторів подання до Конституційного Суду з приводу конституційності закону "Про Національне антикорупційне бюро".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що детективи бюро в межах розслідування за підозрою голови та суддів ОАСК встановили факти, які можуть свідчити про наявність близьких особистих взаємин між цією особою та одним із підозрюваних суддів.

За даними НАБУ, зібрані під час негласних слідчих дій матеріали засвідчили, що впродовж 2019 року у присутності цього парламентарія, на той час — помічника депутата VIII скликання, — у приміщенні робочого кабінету голови ОАСК неодноразово обговорювалися плани із захоплення державної влади.

Після першого повідомлення про підозру голові ОАСК у серпні 2019 року народний депутат (обрана наприкінці серпня 2019 року) серед інших підписала подання до КСУ щодо визнання неконституційною ст. 375 КК України, яку, зокрема, й інкримінували очільнику ОАСК.

Крім того, парламентарій підписала подання щодо неконституційності Указу Президента щодо призначення Артема Ситника директором НАБУ, а також визнання положень закону про НАБУ такими, що не відповідають Конституції.

Національне бюро 15 вересня 2020 року звернулося до НАЗК листом із проханням провести перевірку та вжити необхідних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня Конституційний Суд розпочав розгляд подання 50 народних депутатів щодо конституційності закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Серед авторів подання - народні депутати від ОПЗЖ Антоніна Славицька, Василь Німченко і Григорій Мамка.

Вони просять КС визнати неконституційними положення закону, яке визначає НАБУ державним правоохоронним органом.

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Народні депутати також оспорюють положення закону в частині закріплення повноважень Президента утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ, визначати трьох членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, призначати на посаду директора бюро одного з відібраних конкурсною комісією кандидатів, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю, затверджувати положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

28 серпня КС визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 50 народних депутатів.

Автори подання наголошували, що у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ, тож, на їхню думку, Президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.