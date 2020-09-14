НАЗК викликає для пояснень представників 12 партій

Національне агентство з питань запобігання корупції викликало для надання пояснень через можливі фінансові порушення та несвоєчасне подання декларацій представників керівного рівня від 12 політичних партій та семеро осіб, пов`язаних з Нацполіцією й прокуратурою.

Як передає Укрінформ, відповідне оголошення оприлюднене на офіційному сайті НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує 19 осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Законів України «Про запобігання корупції» та «Про політичні партії в Україні». До публічного оприлюднення інформації ці особи також були запрошені офіційним листом НАЗК", - йдеться в оголошенні.

Так, щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, до НАЗК запрошені Петро Симоненко («Комуністична партія України»); Андрій Мохник («ВО «Свобода»); Василь Волга («Союз Лівих Сил»); Олег Шаповал («Нова сила»); Дмитро Подлужний («Партія українського народу»); Микола Поровський («Республіканська Християнська партія»); Алла Шлапак («Соціальна справедливість»); Дмитро Толстошеєв («Основа»); Григорій Демченко («Соціально-екологічна партія «Союз. Чорнобиль. Україна»); Євген Герасименко («Ліва опозиція»); В'ячеслав Сученко («Патріот»); Ростислав Кондрик («Народна сила»).

Також у зв’язку з несвоєчасним поданням декларації НАЗК запросило на 16 вересня 2020 року для надання пояснень начальника управління Офісу Генерального прокурора Дмитра Літкевича. Посадовець запрошується повторно.

Повторно викликається на 17 вересня начальник управління Дунаєвецької районної державної адміністрації (РДА) Хмельницької області Володимир Шурипа.

Крім того, серед осіб, яких чекають в НАЗК, п`ятеро колишніх представників прокуратури та Нацполіції, більшість з яких також викликаються повторно.

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Так, на 17 вересня повторно запрошена для надання пояснень колишній прокурор прокуратури міста Києва Оксана Телешецька. На 16 вересня, повторно, запрошений колишній слідчий Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Володимир Шурипа. На 17 вересня повторно запрошений колишній слідчий ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Янчук. На 18 вересня повторно запрошений колишній слідчий Корабельного ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області Дмитро Кругліков. Крім того, 17 вересня НАЗК чекає для надання пояснень колишнього слідчого ГУ Національної поліції в Київській області Владислава Тихонова.

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Як повідомляв Укрінформ, протягом серпня 2020 року НАЗК внесло до Реєстру корупціонерів інформацію про 359 посадовців, з них 267 потрапили до Реєстру за несвоєчасне подання декларації.