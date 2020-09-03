НАЗК винесло припис голові Конституційного Суду

Національне антикорупційне агентство України винесло припис голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому через відмову КСУ надавати інформацію про конфлікт інтересів у суддів.

Як передає Укрінформ, про це НАЗК повідомило у Фейсбук.

"Здійснюючи заходи з моніторингу конфлікту інтересів у посадовців, НАЗК надіслало до Конституційного Суду запит про надання інформації щодо повідомлень про конфлікт інтересів у суддів КСУ. Конституційний Суд відмовився надавати інформацію про конфлікт інтересів у суддів. НАЗК внесло припис Голові КСУ", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в НАЗК, у відповідь на запит Конституційний Суд надіслав лист, який не містив запитувану інформацію та відповідних копій документів.

"Отже, посадовець КСУ порушив закон України “Про запобігання корупції” (ч. 2 ст. 12). Як і передбачає закон, Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Голові КСУ Олександру Тупицькому відповідний припис", - наголосили в Нацагентстві.

У своєму приписі НАЗК вимагає усунути порушення, надавши НАЗК копії матеріалів про конфлікт інтересів у суддів КСУ у період з 1 січня 2019 року й дотепер.

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Також НАЗК вказує на необхідність провести службове розслідування для виявлення причин та умов, що призвели до порушення, та вирішити питання про притягнення винної особи до дисциплінарної відповідальності.

"Голова КСУ має повідомити НАЗК про виконання припису впродовж 10 робочих днів з дня його одержання. Припис є обов’язковим до виконання. За його невиконання керівник організації несе відповідальність, передбачену ст. 188-46 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає накладення штрафу", - підкреслили в НАЗК.