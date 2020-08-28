НАЗК перевіряє декларації Супрун і ще 15 чинних і експосадовців

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку декларацій 16 чинних і колишніх посадовців, зокрема й колишньої в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що будуть перевірені декларації заступника міністра культури та інформаційної політики Світлани Фоменко, заступника міністра у справах ветеранів Володимира Левчука, заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна, заступника міністра освіти і науки Світлани Даниленко, заступника міністра внутрішніх справ Тетяни Ковальчук, заступника голови ДПС та колишнього заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Михайла Тітарчука.

Водночас, розпочато перевірку ряду колишніх посадовців, зокрема колишньої в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, ексзаступника міністра фінансів та колишнього голови ДПС Сергія Верланова, ексзаступника міністра освіти і науки Юрія Рашкевича, ексзаступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна, ексзаступника міністра охорони здоров'я Младлени Качурець.

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До перевірки також узято декларації директора державного підприємства “Сільськогосподарське підприємство “Лазурне” Тетяни Чубенко, директора комунального некомерційного підприємства “Запорізька обласна клінічна лікарня Запорізької обласної ради” Ігоря Шишки, першого заступника начальника Головного управління статистики у Волинській області Лілії Баранюк, старшого державного інспектора Київського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки Олександра Козлюка і прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області Олени Саломатіної.

"Таким чином, з перезапуску Порядку перевірки у травні 2020 року НАЗК взяло до перевірки 592 декларації 432 осіб", - заявили у відомстві.