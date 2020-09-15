Австрія виділить €1 мільйон допомоги для Донбасу

Австрія планує виділити 1 мільйон євро гуманітарної допомоги для Донбасу з метою підтримки цивільного населення у зоні конфлікту.

Про це заявив Федеральний президент Австрії Александр Ван дер Беллен на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для Австрії особливо важливим є питання життя населення у регіоні конфлікту, тому ми надаємо відповідну гуманітарну допомогу, особливо внутрішньо переміщеним особам. Мене тішить, що в рамках візиту пана Президента Зеленського ми змогли пообіцяти і підтвердити, що надамо допомогу у розмірі 1 млн євро для подальшої допомоги цьому регіону", - сказав Ван дер Беллен.

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Він зазначив, що довго розмовляв з Президентом про ситуацію на Сході України і про Крим.

За його словами, конфлікт на Донбасі є "відкритою раною посередині Європи". У цьому контексті Ван дер Беллен подякував Зеленському за його "сміливі і мужні ініціативи", особливо ті, які стосуються цивільного населення на Донбасі.

Він також привітав тривале перемир’я у зоні конфлікту, зазначивши, що режим тиші дотримується "у більшості випадків".

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"Повне виконання Мінських угод є ключем для сталого врегулювання цього конфлікту", - зазначив Федеральний президент Австрії.