Білоруси мають самі вирішувати своє майбутнє — Зеленський

Білоруський народ має сам вирішували своє майбутнє і жодна країна не повинна втручатися у внутрішні справи іншої країни.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю австрійській урядовій газеті Wiener Zeitung, повідомляє Укрінформ.

"У будь-якому випадку важливо, щоб білоруси самі вирішували своє майбутнє. Жодна країна не може втручатися у внутрішні справи іншої країни", - заявив Зеленський, коментуючи ситуацію в Білорусі.

Він зазначив, що однозначно підтримує білоруський народ.

"Люди борються за свободу та демократію, без агресії та насильства. Ніхто не кидає каміння, ніхто не підпалює будівлі. З багатьма демонстрантами влада повелася жорстоко. Для мене важливо, щоб не було кривавої бані. Якщо держава відмовиться вести діалог з народом, то у Білорусі може статися щось на зразок Майдану", - заявив Зеленський, відповідаючи на питання, чи є схожість у нинішніх подіях у Білорусі з українським Майданом.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

З того часу кожні вихідні в столиці країни відбуваються масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

14 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко провів зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, за результатами якої була досягнута домовленість про надання Мінську кредиту на 1,5 млрд доларів. Також Путін анонсував, що Росія і Білорусь практично щомісяця проводитимуть спільні заходи у військовій сфері протягом року.