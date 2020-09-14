Президент Естонії попередила владу Білорусі - Гаага не так вже й далеко

Президент Естонії Керсті Кальюлайд попередила владу Білорусі про можливість притягнення до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі за насильство по відношенню до учасників мирних акцій протесту.

Як передає Укрінформ, про це Президент сказала в інтерв'ю національному телерадіомовленню ERR.

"Дуже важливо, щоб особи, які приймають рішення в Мінську, розуміли, що Гаага дійсно знаходиться не так уже й далеко", - заявила Кальюлайд.

При цьому вона додала, що винні в насильстві проти білоруської опозиції мають бути якомога швидше покарані.

Кальюлайд підкреслила роль країн Балтії і Польщі в розгляді питання про Білорусь у Європейському союзі, але зазначила, що долю Білорусі має вирішувати її народ. "Білоруський народ повинен упоратися з цим сам. Втручання ззовні неможливе й недоцільне. І це стосується як Сходу, так і Заходу", - сказала президент Естонії.

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Як відомо, в Гаазі знаходиться Міжнародний кримінальний суд, який відповідає за притягнення до відповідальності винних у геноциді, злочинах проти людяності і військову агресію.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Щовихідних у столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: Sergei Stepanov/ERR