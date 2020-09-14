ООН занепокоєна репресіями у Білорусі

Очільниця Організації Об'єднаних Націй з прав людини Мішель Бачелет заявила, що її офіс отримує «тривожні повідомлення» про насильницьке придушення мирних протестів у Білорусі з боку силовиків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"Повідомлення продовжують вказувати на непотрібне або надмірне застосування сили працівниками правоохоронних органів", - заявила Бачелет на засіданні ради ООН з прав людини в Женеві, де планується термінове обговорення питань Білорусі.

Вона зазначила, що мало доказів будь-яких кроків з боку влади Білорусі щодо розгляду повідомлень про порушення прав людини.

У МВС Білорусі заявили, що під час протестів 13 вересня по всій країні були затримані 774 особи.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Відтоді вихідними у столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: АА