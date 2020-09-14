Віцеспікер закликає Раду негайно ухвалити заяву щодо Білорусі

Заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк (фракція «Батьківщина») закликає парламент упродовж 15-18 вересня ухвалити проєкт постанови із заявою щодо подій у Республіці Білорусь.

Як повідомляє Укрінформ, про це віцеспікер заявила під час погоджувальної ради 14 вересня.

«Я б хотіла сказати кілька слів про ключову роль парламенту України в зовнішній політиці, а саме про ухвалення парламентом цього тижня заяви щодо подій у Білорусі. Я переконана, що український парламент не може залишатися осторонь ситуації, коли білоруський народ виборов свій результат, який він заслуговує, на президентських виборах і зараз стикається із застосуванням брутальної сили, репресій і залякувань з боку білоруської влади. Маємо виступити з чіткою позицією… Тому я виступаю за негайний розгляд парламентом постанови щодо ситуації в Республіці Білорусь»,– зазначила Кондратюк.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня Комітет ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва схвалив проєкт постанови №3053а «Про Заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь». У цій заяві міститься оцінка поточної ситуації, засуджуються методи влади з її вирішення, висловлюється неприпустимість залучення сил РФ та ОДКБ для нормалізації ситуації, а також міститься заклик до вирішення кризи в демократичний спосіб із залученням незалежних міжнародних посередників.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

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Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.