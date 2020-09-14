Під час акцій протесту у Мінську затримали чотирьох журналістів

У ході акцій протесту в Мінську в неділю, 13 вересня, силовики затримали чотирьох співробітників ЗМІ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Наша Ніва.

Як повідомляється, силовики затримали фотокореспондентів Олександра Васюковича, Володимира Грідіна та Єгора Калягіна, коли вони перебували у кафе "1067" на Романівській Слободі. Представники ЗМІ були з бейджами, їх затримали і забрали обладнання. Із записів камер спостереження видно, що деякі силовики були в формі ОМОНу.

Журналістів доставили у Фрунзенське РУВД, біля якого в ніч на 14 вересня чергувало 50 осіб.

Також за даними правозахисного центру "Весна" був затриманий журналіст Сергій Кандраценко.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МВС Білорусі на недільній акції "Марш героїв" у Мінську було затримано понад 400 учасників протесту.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Відтоді кожні вихідні у столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY