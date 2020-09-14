У МВС Білорусі визнали, що стріляли на недільному мітингу в Мінську
Як передає Укрінформ, про це повідомила прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова в Telegram.
"Співробітники міліції затримували кілька активних учасників на проспекті Переможців. У цей час інші люди протестної акції, не менше ста осіб, намагалися їх відбити. Для припинення незаконних дій був проведений попереджувальний постріл у повітря з помпової рушниці", — йдеться у повідомленні.
У неділю, 13 вересня, в Мінську та інших містах Білорусі пройшов Марш героїв — масштабна акція опозиції проти диктатора Олександра Лукашенка. Про те, що силовики застосували проти учасників протесту в Дроздах світлошумові гранати, повідомляло Єврорадіо. Також в мережі з’явилися відео, на яких можна почути та частково побачити щонайменше два вибухи, схожі на світлошумові гранати.
Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
З того часу кожні вихідні в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.