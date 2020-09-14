У МВС Білорусі визнали, що стріляли на недільному мітингу в Мінську

У МВС Білорусі підтвердили, що під час протестів у Мінську міліція здійснила попереджувальний постріл у повітря з помпової рушниці "для припинення незаконних дій".

Як передає Укрінформ, про це повідомила прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова в Telegram.

"Співробітники міліції затримували кілька активних учасників на проспекті Переможців. У цей час інші люди протестної акції, не менше ста осіб, намагалися їх відбити. Для припинення незаконних дій був проведений попереджувальний постріл у повітря з помпової рушниці", — йдеться у повідомленні.

У неділю, 13 вересня, в Мінську та інших містах Білорусі пройшов Марш героїв — масштабна акція опозиції проти диктатора Олександра Лукашенка. Про те, що силовики застосували проти учасників протесту в Дроздах світлошумові гранати, повідомляло Єврорадіо. Також в мережі з’явилися відео, на яких можна почути та частково побачити щонайменше два вибухи, схожі на світлошумові гранати.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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З того часу кожні вихідні в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.