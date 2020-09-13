У Мінську проти протестувальників використовували світлошумові гранати - ЗМІ

У Мінську під час розгону "Маршу героїв" у елітному селищі Дрозди силовики використовували світлошумові гранати - вперше після 11 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруське Єврорадіо, кореспондент якого став свідком інциденту.

«Люди намагалися обійти кордон силовиків на проспекті Переможців через Дрозди. Але в якийсь момент там з'явилося дуже багато автозаків і силовиків і почався жорсткий хапун. Потім я почув вибухи (світлошумових гранат - ред.). Їх чули багато, хто був поруч», - розповів журналіст.

У той же час, як наголошується, МВС Білорусі спростовує, що проти учасників протесту були застосовані світлошумові гранати.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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З тих пір кожні вихідні в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяс осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.by