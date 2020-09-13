У Бресті проти мітингувальників застосували водомет

У білоруському обласному центрі Бресті силовики вивели на вулиці водомет, яким розганяли учасників акції протесту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Телеграм-канал NEXTA.

«У Бресті проти протестувальників почали застосовувати водомет!», - йдеться в повідомленні, доповненому відео.

Після застосування водомета протестувальників почали жорстко затримувати силовики в чорній формі без розпізнавальних знаків і зі зброєю в руках.

При цьому Телеграм-канал NEXTA Live стверджує, що «у Гродно помічені бійці внутрішніх військ з георгіївськими стрічками», ілюструючи це повідомлення фотографією одного з таких бійців.

Традиційний щотижневий марш протесту проходить не тільки в Мінську, але і в обласних центрах та інших містах країни.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

З того часу кожні вихідні у столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.