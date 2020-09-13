Протестувальники у центрі Мінська почали зводити барикади - ЗМІ

Зазначається, що учасники акції приносять на вулицю Тімірязєва водоналивні блоки та інші підручні матеріали і споруджують барикади на проїжджій частині.

Раніше у Слідкомі Білорусі заявляли, що "створення перешкод, встановлення барикад, постів або використання інших інструментів для блокування нормальної і безпечної роботи комунікацій всіх видів транспорту заборонено і може спричинити не тільки адміністративну, але і кримінальну відповідальність, яка настає з 16-річного віку ".

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1%. Після цього Тіхановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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З тих пір кожні вихідні в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.