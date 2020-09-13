Протестувальники у центрі Мінська почали зводити барикади - ЗМІ

Протестувальники у центрі Мінська почали зводити барикади - ЗМІ

Укрінформ
У центрі Мінська учасники акції «Марш героїв» почали зводити барикади.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода.

Зазначається, що учасники акції приносять на вулицю Тімірязєва водоналивні блоки та інші підручні матеріали і споруджують барикади на проїжджій частині.

Раніше у Слідкомі Білорусі заявляли, що "створення перешкод, встановлення барикад, постів або використання інших інструментів для блокування нормальної і безпечної роботи комунікацій всіх видів транспорту заборонено і може спричинити не тільки адміністративну, але і кримінальну відповідальність, яка настає з 16-річного віку ".

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1%. Після цього Тіхановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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З тих пір кожні вихідні в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: Радіо Свабода

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