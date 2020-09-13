У Мінську силовики відкрили попереджувальний вогонь біля елітного селища Дрозди
Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Інтерфакс".
За словами очевидців, коли одна з багатотисячних колон зібралася біля очеплення і кількість протестувальників стала швидко зростати, з боку кордону співробітників правоохоронних органів пролунали постріли в повітря. Інформації про характер зброї і постраждалих немає.
В елітному котеджному селищі Дрозди проживає керівництво Білорусі.
Раніше колоні протестувальників на проспекті Переможців перегородили дорогу співробітники ОМОН. Вони оточили перші групи протестувальників і стали затримувати людей.
Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
Кожні вихідні у столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.
Фото: TUT.by