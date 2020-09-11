Рада працюватиме у звичному режимі попри коронавірус у ряду депутатів

Верховна Рада планує працювати у звичному режимі протягом наступного пленарного тижня попри виявлення коронавірусної хвороби у деяких депутатів.

Про це повідомила заступник голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24», передає кореспондент Укрінформу.

"Пленарне засідання буде. Дійсно, в нас є певна кількість депутатів, які зараз хворіють або перебувають на самоізоляції, але поки що Верховна Рада планує працювати у звичному пленарному режимі", – зазначила парламентарій.

Вона додала, що частина комітетів зараз працює у режимі відеоконференцій, бо "є випадки захворювання на COVID-19 серед працівників апарату, серед помічників".

За словами Кравчук, головною темою у парламенті на найближчі місяці стане обговорення проєкту закону про Державний бюджет на 2021 рік, який уряд, відповідно до Бюджетного кодексу, має до 15 вересня затвердити і подати до парламенту.

Кравчук припустила, що дискусійними при підготовці держбюджету стануть напрямки щодо оборонної галузі, охорони здоров’я, соціальних стандартів.

«Кожен профільний комітет буде відстоювати свою сферу. Наприклад, ми (Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики – ред.) дуже хочемо, щоб бюджет на культуру та креативні індустрії був збільшений на 50% порівняно з минулим роком,» – зазначила вона.

Окрім того, за її словами, у ВР планують упродовж 15-18 вересня розглянути законопроєкт №3006а "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". "У середу ми розглянемо відповідний законопроєкт на комітеті та дуже сподіваємося у четвер вже проголосувати в залі парламенті", – уточнила Кравчук.

Вона поінформувала, що до завершення четвертої сесії ВР також планує ухвалити в другому читанні законопроєкт №3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум».

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Голова ВР Дмитро Разумков під час візиту до Литви заявив, що ВР планує наступного пленарного тижня розглянути проєкт заяви щодо подій у Білорусі.