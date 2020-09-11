Фракція "Слуги народу" 14 вересня планує обговорити кадрові зміни в уряді

Фракція партії «Слуга народу» планує 14 вересня обговорити питання порядку денного наступного пленарного тижня Верховної Ради, а також щодо імовірних кадрових змін у Кабінеті Міністрів.

Про це повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24», передає кореспондент Укрінформу.

«У понеділок (14 вересня - ред.) ми розраховуємо провести засідання фракції, де обговоримо порядок денний тижня та, звичайно, питання кадрових перестановок, бо це дуже медійна тема», – сказала Кравчук.

Водночас парламентарій зауважила, що станом на 11 вересня «жодних постанов та інших офіційних документів щодо звільнення тих чи інших членів Кабінету Міністрів до Верховної Ради не надходило».

Як повідомляв Укрінформ, напередодні лідер фракції «Слуги народу» Давид Арахамія в телеефірі заявив, що один із членів уряду незабаром буде відправлений у відставку.