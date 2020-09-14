У Женеві проведуть термінові дебати щодо ситуації з правами людини в Білорусі

На черговій сесії Ради ООН з прав людини в Женеві пройдуть термінові дебати щодо ситуації з правами людини в Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на офіційній сторінці секретаріату організації в Твіттері.

"47 держав-членів Ради ООН з прав людини вирішили провести термінові дебати щодо ситуації з правами людини в Білорусі 18 вересня 2020 року. Рішення прийняте 25 голосами "за", 20 утрималися і 2 проти. Це буде п'яте термінове обговорення, проведене Радою, і друге рішення, ухвалене голосуванням", - йдеться у дописі.

#HRC45

The 47 #HRC Member States decided to hold on #urgentdeabte on the #HumanRights situation in #Belarus on 18 Sept 2020!

The decision was made by 25 votes in favor, 20 abstentions & 2 against.

This will be the 5th urgent debate held by the Council, & the 2nd decided by vote. pic.twitter.com/9QiHAJLW8y — HRC SECRETARIAT (@UN_HRC) September 14, 2020

45-а сесія Ради ООН з прав людини проходитиме цього року з 14 вересня по 6 жовтня.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Відтоді вихідними у столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

У МВС Білорусі заявили, що під час протестів 13 вересня по всій країні були затримані 774 особи.