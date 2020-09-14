Польща представить “план Маршалла” для Білорусі на засіданні Євроради

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на найближчому засіданні Євроради представить від імені Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) так званий “план Маршалла” – економічну програму дій для Білорусі.

Про це в понеділок у Варшаві після зустрічі Моравецького з представниками усіх політичних сил польського парламенту заявив голова канцелярії президента Польщі Міхал Дворчик.

“Це проєкт і пропозиція ряду дій, в основному економічних, але не тільки, які буде запропоновано Білорусі у випадку повторного і правильного проведення виборів. Це пропозиція допомоги для Білорусі, пов’язана з утворенням фонду стабілізації, з використанням ще інших фінансових механізмів, які прем’єр опише більш детально”, - заявив Дворчик.

За його словами, 17 вересня у Вільнюсі відбудуться міжурядові польсько-литовські консультації, де одним з головних питань буде справа Білорусі.

Як відомо, глави урядів країн Вишеградської групи в Любліні 11 вересня погодилися з тим, що у Білорусі треба провести вільні вибори, не допускати застосування сили і звільнити усіх політичних в’язнів.

Як повідомлялося, у Мінську 13 вересня під час ходи «Маршу героїв», що зібрала, за даними спостерігачів, 100-150 тисяч учасників, було затримано понад 400 учасників протесту.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

З того часу кожні вихідні в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.