Справа “вагнерівців”: Турчинов і Луценко вимагають створення у Раді ТСК

Як передає Укрінформ, про це під час пресконференції заявили колишні секретар РНБО (2014-2019 рр.) Олександр Турчинов та генпрокурор (2016-2019 рр.) Юрій Луценко.

"Створити ТСК, звільнити негайно всіх учасників цієї наради (нарада в ОП – ред.), в першу чергу пана Єрмака і Руслана Демченка, принести вибачення офіцерам спецпідрозділів, нагородити їх, провести комплекс заходів, щоб подібні речі не могли відбуватися. І не знищувати документи, а відправити в міжнародний кримінальний суд бодай для заочного засудження всіх цих терористів", - заявив Луценко. Він також стверджує, що влада говорить неправду, спростовуючи інформацію щодо самого факту спецоперації.

Турчинов та Луценко під час заходу продемонстрували слайди та копії документів, які, на їхню думку, доводять ефективність роботи українських спецслужб та підтверджують, що спецоперація була зірвана після наради в Офісі глави держави.

Екссекретар РНБО наголосив, що замість того, аби відкрити кримінальні справи щодо витоку цілком таємної інформації про зрив складної операції спецслужб, керівництво держави починає приховувати її та змушує керівників українських спецслужб брехати суспільству.

За його словами, найбільш небезпечним є те, що аби приховати свою відповідальність, керівництво держави намагається знищити отриману інформацію, документи, матеріали справи.

Турчинов підкреслив, що у разі неможливості локалізувати виток таємної інформації з вищих кабінетів країни, робота всіх спецслужб втрачає сенс.

"Єдиний механізм, який сьогодні можливий для того, щоб поставити крапки над «і» в цьому питанні, - необхідно створення парламентської слідчої комісії як незалежного від Офісу Президента, від силових структур органу. Хочу поінформувати, що… офіцери, які брали безпосередню участь в операції, готові дати свідчення тимчасовій парламентській комісії", - повідомив Турчинов, додавши, що вони готові розповісти, коли і на якому етапі була зірвана спецоперація.

Як повідомлялося, 18 серпня журналіст Юрій Бутусов написав, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, що затримання в Білорусі найманців ПВК Вагнера нібито було спецоперацією українських спецслужб, яка провалилася через витік інформації з Офісу Президента.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що вважає інформацію про нібито підготовку українськими спецслужбами операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера, яка була зірвана через ймовірний витік інформації після наради у глави держави, спланованою дезінформаційною кампанією.

18 серпня Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони заявив в коментарі Укрінформу, що російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання 33 "вагнерівців".

Читайте також: Єрмак назвав піаром відкриття щодо нього справи СБУ

4 вересня в коментарі Укрінформу віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо справи "вагнерівців" дасть змогу довести, що звинувачення на адресу найвищих посадовців України у зриві спецоперації із затримання бойовиків не знайшли свого підтвердження.

9 вересня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", що Апарат Ради національної безпеки й оборони не має інформації або документів щодо проведення спецоперації із затримання найманців ПВК Вагнера.