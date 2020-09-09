КСУ у четвер розпочне розгляд подання щодо конституційності закону про НАБУ

Конституційний Суд у четвер розпочне розгляд подання народних депутатів щодо конституційності Закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті КСУ.

"10 вересня о 10.00 Велика палата Конституційного Суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження розпочне розгляд справи за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року № 1698–VII зі змінами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автори подання просять суд визнати неконституційними положення закону, яке визначає НАБУ державним правоохоронним органом.

Народні депутати також оспорюють положення закону в частині закріплення повноважень Президента утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ, визначати трьох членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, призначати на посаду директора бюро одного з відібраних конкурсною комісією кандидатів, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю, затверджувати положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

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Автори подання стверджують, що оспорювані положення закону суперечать статтям 6, 8, 19, 85, 106, 113,116 Конституції.

Розгляд справи відбудеться за участю представників суб’єкта права на конституційне подання, Верховної Ради, Президента та із залученням Голови Верховного Суду, голови Вищого антикорупційного суду, Генерального прокурора, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, голови Національного агентства з питань запобігання корупції, директора Державного бюро розслідувань, виконуючого обов’язки директора Національного антикорупційного бюро та міністра юстиції.

Як повідомлялося, 28 серпня КС визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 51 народного депутата.

Автори подання наголошували, що у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ, тож, на їхню думку, Президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.