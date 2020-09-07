Разумков прокоментував рішення Конституційного Суду щодо директора НАБУ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що для врегулювання питання щодо призначення директора НАБУ необхідно буде вносити зміни до Конституції або законодавства.

Як передає Укрінформ, про це спікер сказав в інтерв'ю виданню "Українські новини", коментуючи ситуацію щодо визнання КС неконституційним призначення Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

"Я думаю, що будуть потрібні зміни до Конституції або законодавства. Або необхідно буде розширювати повноваження Президента, або визначати в законі, хто буде призначати директора НАБУ. Станом на сьогодні ще не було ніяких пропозицій від депутатів у цьому плані. Може вони будуть найближчим часом, оскільки минув лише тиждень. У будь-якому випадку зміни треба буде приймати", - переконаний спікер.

При цьому він зауважив, що йому "не зовсім коректно" коментувати позицію Конституційного Суду, тому що будь-яке висловлювання Голови Верховної Ради може сприйматися Судом як тиск.

Водночас Разумков нагадав, що, коли призначався директор НАБУ, експертна спільнота говорила про те, що у Президента згідно з Конституцією є виключний перелік повноважень. "Це рішення тоді викликало велике застереження - а чи буде це відповідати Конституції, тому що таких повноважень згідно з Конституцією у Президента не було. Додаткових змін до Конституції за процедурою не було внесено, а закон буде завжди стояти нижче, ніж Конституція держави. Тому вже тоді було багато питань", - зауважив спікер.

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Як повідомлялося, 28 серпня КС визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ у справі за поданням 51 народного депутата.

Автори подання наголошували, що у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ, тож, на їхню думку, Президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.

Заступник голови фракції партії "Слуга народу" Галина Янченко у коментарі Укрінформу 1 вересня зазначила, що Верховна Рада ще цього року може внести зміни до законодавства, які передбачатимуть прозору процедуру звільнення керівників антикорупційних органів.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник висловив думку, що усунути колізії між Конституцією і законом про НАБУ має парламент.