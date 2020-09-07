Нову редакцію законопроєкту про децентралізацію можуть внести у Раду після виборів

Нова редакція законопроєкту щодо внесення змін до Конституції в частині децентралізації може бути подана до Верховної Ради після місцевих виборів, ближче до зими.

Про це повідомила заступник голови парламентської фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук в інтерв’ю "Главкому".

"Корективи вніс коронавірус, бо обговорення були перенесені в онлайн і все це затягнулося. Але, думаю, що це питання місяців, десь ближче до зими, після виборів, він буде внесений. Власне, його потрібно просто внести, аби відправити до Конституційного Суду. Якщо він швидко дасть відповідь, то на цій сесії можна буде проголосувати 226 голосами, а на наступній сесії вже шукати 300 голосів", – зазначила Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, 13 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)".

Згідно з ним, для адміністративного нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади пропонується запровадити інститут префектів. Префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету міністрів Президент. Передбачається, що префект може зупиняти дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду.

Окрім того, законопроєктом передбачено, що у разі ухвалення головою громади, радою громади, окружною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, Президент за поданням префекта зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного Суду, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував спрямувати до КС президентський законопроєкт №2598.

Водночас 16 січня 2020 р. в Офісі Президента повідомили, що Зеленський за результатами зустрічі із керівництвом фракції "Слуги народу" вирішив відкликати законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади та відправити його на доопрацювання.

3 лютого Олександр Корнієнко заявив, що новий текст змін до Конституції щодо децентралізації буде внесено в парламент до кінця лютого.