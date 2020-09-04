ОПОРА хоче почути, хто фінансував заходи "Слуги народу" в регіонах за участю Президента

Громадянська мережа ОПОРА закликає Офіс Президента, партію "Слуга народу", місцеві державні адміністрації надати повну інформацію про організаторів і джерела фінансування заходів партійного характеру за участю Президента Володимира Зеленського.

Про це сказав аналітик Громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев на пресконференції, презентуючи перший звіт за результатами спостереження за дочасним етапом передвиборчої боротьби, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вже неодноразово проходили це в історії українських виборів, коли навіть без сигналу по вертикалі, я так грубо скажу, все рівно орієнтуючись на політичні сигнали з центру, державні службовці знаходилися у зоні ризику щодо порушення принципу політичної нейтральності. Тому ми закликаємо Офіс Президента і партію "Слуга народу" оприлюднити всю інформацію про специфіку організації і фінансування цих заходів і забезпечити гарантії невикористання ресурсів державного бюджету і ресурсів місцевого бюджету для організації партійних заходів за участю Президента", - сказав Клюжев.

Він зауважив, що за спостереженням ОПОРИ, "тенденція зловживання адміністративним ресурсом не зменшена".

"Перші дні вересня, початок навчального процесу також нам засвідчують, що певний резонанс відновлення навчального процесу був використаний місцевими політиками для того, щоб проводити агітацію в закладах освіти, надавати певні подарунки тощо. І безумовно, такі масові заходи в цих бюджетних установах неможливі без доступу до місцевої влади. Ключовою подією, на нашу думку, цього неофіційного етапу виборчого процесу є здійснення Президентом робочих поїздок до різних регіонів України, в межах цих робочих поїздок відбувалися презентації Стратегій розвитку регіонів і представлення майбутніх кандидатів від політичної партії "Слуга народу", - сказав Клюжев.

За його словами, ці візити були резонансними, тому що на місцях і на центральному рівні до кінця не було зрозуміло, хто є організатором цих заходів, хто їх фінансує, і "яке розмежування поточної робочої діяльності Президента та організації заходів, у яких він бере участь як політична особа, яка відповідно до чинного законодавства має право висловлювати політичні позиції, будувати певні політичні комунікації і синхронізувати свою діяльність з тими політичними чи іншими позиціями".

"ОПОРА, направила запити на Офіс Президента, на партію "Слуга народу", на обласні державні адміністрації. Поки відповіді надходять, є публічні коментарі з боку лідерів політичної партії "Слуга народу", з яких виходить, що ці заходи за участю Президента фінансувалися з партійних джерел і джерел благодійників, держава або місцеві бюджети не мали стосунку до організації й фінансування відповідних заходів Президента", - уточнив Клюжев.

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Він роз’яснив, що "в межах цієї активності Президента, який вибудовує певну синхронізацію між урядом, Президентом і політичною партією, яка складає більшість у парламенті, ключовим питанням є, чи використовуються місцеві або державні ресурси для організації таких заходів". "В умовах діяльності Президента, безумовно, є складність розмежування цих активностей, тому що ми розуміємо, коли Президент прибуває в регіон, то вся владна вертикаль мобілізується під цей візит. І ми бачимо по Миколаєву, по Кіровоградській області, по Дніпру, що тим чи іншим способом обласні державні адміністрації залучалися до акредитації, наприклад, журналістів на ці заходи, які мали партійний характер за участі політичної особи – Президента України Володимира Зеленського", - пояснив аналітик ОПОРИ.

При цьому він розповів, що частина обласних державних адміністрацій, які вже надали відповідь ОПОРІ на їхнє звернення, "заперечують будь-яку участь в організації цих заходів, частина визнає участь в акредитації журналістів та певне інформаційне сприяння візиту Президента, в тому числі - у частині участі в цьому партійному заході". "Ми звертаємося до всіх політичних сил, до всіх політичних осіб, які обіймають політичні посади, і в тому числі - до Президента зі зверненням щодо необхідності врахування особливості демократичного розвитку нашої країни, де є нестабільні практики як ухвалення рішень, так і виборчого процесу, і в умовах цих нестабільностей і цих практик, вимоги до розмежування інтересів держави та інтересів партії є більшими, ніж наприклад, у стабільних демократіях, де постійно проводяться чесні вибори", - сказав Клюжев.

За його словами, ризик цієї ситуації в тому, що "з одного боку є право політичних осіб, які обіймають політичні посади, висловлювати свої позиції, але з іншого боку на них орієнтуються ті державні службовці та службовці місцевого самоврядування, які не мають права проявляти політичну упередженість і порушувати принцип політичної нейтральності".

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія оголосила з 5 вересня 2020 року початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня.