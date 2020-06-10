Зеленський перевірив об'єкти "Великого будівництва" на Чернігівщині

Президент Володимир Зеленський на Чернігівщині відвідав Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, де триває реконструкція в межах національної програми "Велике будівництво", та закликав прискорити роботи.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф має оперативне диспетчерське управління, яке обробляє близько 450 дзвінків на добу, консультативний телеметричний центр та навчально-тренувальний відділ. Наразі проводиться реконструкція двоповерхової прибудови під відділення екстреної медичної допомоги, яка здійснюється із застосуванням енергоощадних технологій. Завершення будівельних робіт заплановане на листопад цього року", - ідеться в повідомленні.

У свою чергу Зеленський поцікавився, чи можливо пришвидшити роботи.

"Якщо можна пришвидшити і здати у вересні-жовтні, то ми були б вдячні. Ви розумієте, час складний, медицина сьогодні як ніколи важлива", – зазначив Президент.

Голова Чернігівської облдержадміністрації Андрій Прокопенко пообіцяв опрацювати питання та висловив думку, що це цілком можливо.

Очільник Чернігівської ОДА також розповів Президенту про перебіг робіт на інших об’єктах області в межах національної програми "Велике будівництво".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, генеральний директор Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Даниленко додав, що на сьогодні у закладі замінені системи опалення й водопостачання, електромережі, покрівля та вікна, проведено інтернет, пожежну та звукову сигналізації, зроблено зовнішнє утеплення. Залишилося виконати внутрішнє оздоблення, провести благоустрій території, умеблювати та оснастити заклад необхідною технікою.

"Плануємо тут розмістити персонал виїзних бригад станції екстреної допомоги та симуляційний навчально-тренувальний центр для відпрацювання практичних навичок нашими медпрацівниками, а також немедичними різних категорій - наприклад, ДСНС, поліцією та іншими", - поінформував керівник.

За словами Даниленка, загальна вартість проєкту - 19,6 млн грн, з них 90% - кошти ДФРР, 10% - з обласного бюджету. Обсяг фінансування на 2020 рік - 12,7 млн грн. Кошти розписані по місяцях, затримки з їх надходженням немає, підрядник працює.

Даниленко зазначив, що диспетчерська Центру екстреної медичної допомоги в Чернігові була створена в 2018 році в суміжному з тим, що реконструюється, корпусі і стала однією з перших такого рівня в Україні. Вона оснащена новітнім обладнанням і відповідним програмним забезпеченням.

Крім того, Президенту розповіли про перебіг робіт на інших об’єктах області в межах національної програми "Велике будівництво".

"Чернігів – це туристичне місто, і ми активно працюємо над інфраструктурою", – сказав Прокопенко.

За словами голови ОДА, всього в області заплановано зробити по п’ять об'єктів медицини, освіти та спорту, а також відновити мережу автодоріг.

Зокрема, у Корюківській загальноосвітній школі № 1 планується створити новий освітній простір з лабораторним обладнанням у кабінетах хімії та фізики. За словами Прокопенка, нині учні школи вивчають англійську п’ять разів на тиждень, а надалі планується більш поглиблене вивчення інших предметів, зокрема завдяки сучасному оснащенню школи. У планах і збільшення кількості учнів.

Також очікується відкриття нової школи на 250 учнів у м. Носівці, зведення другого корпусу Прилуцької гімназії № 1 ім. Г. Вороного на 480 учнів. Триває реконструкція дитячих садочків у м. Мені та смт Сосниця, а також школи-інтернату у с. Черешеньки. Будівельні роботи в навчальних закладах планується завершити до вересня поточного року.

Також у межах програми "Велике будівництво" здійснюється реконструкція футбольного комплексу "Юність" у Чернігові, який має стати одним із "магнітів" краю. Цьогоріч має завершитися ремонт основної будівлі стадіону, буде створене футбольне поле зі штучним покриттям. Також у 2020 році передбачене завершення реконструкції стадіонів у м. Острі та смт Сосниця.

У межах відновлення шляхів у області передбачений ремонт автодороги Р-83, яка сполучає районні центри та по якій проходять маршрути екстреної медичної допомоги та шкільних автобусів.

У Чернігові Зеленський ознайомився з ходом будівництв об'єктів програми "Велике будівництво" / Фото: Наталія Потапчук. Укрінформ

"Буде повністю побудована нова дорога, яка зв'яже Чернігів та Прилуки через Ніжин. Вартість цієї дороги – 1,5 млрд грн", – сказав голова ОДА.

Що стосується доріг місцевого значення, то, за даними Прокопенка, будується 46 доріг, з них щодо 22 вже є контракти й почалися роботи, стосовно ще 21 тривають тендерні процедури, три дороги – на етапі експертизи. Повідомляється, що всього в Чернігівській області 111 км доріг місцевого значення.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський у середу, 10 червня, відвідує з робочою поїздкою Чернігів.

Цього року в рамках програми "Велике будівництво" на Чернігівщині збудують або реконструюють 5 шкіл, 5 дитячих садків та 5 спортивних споруд. Проєкти будуть профінансовані коштом державного (68,5 млн грн) та місцевих бюджетів (32,5 млн грн).