Зеленський у миколаївській школі "поганяв" м’яча
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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський у Миколаєві перевірив роботу санаторної школи-інтернату та позакидав м’яча до бейсбольного кошика.
Як повідомляє Укрінформ, відео зі шкільного спортзалу глава держави опублікував у Фейсбук.
“Перевірив санаторну школу-інтернат у Миколаєві. Тут і ремонт, і добре обладнані професійні та реабілітаційні класи, і спортзали, і навіть басейн. Нам точно треба берегти такі заклади”, - написав Президент.
На відео він у присутності своєї делегації особисто випробував шкільний спортзал і закинув м’яча до баскетбольного кошика.
Як повідомляв Укрінформ, Зеленський у п’ятницю, 21 серпня, перебуває з робочою поїздкою в Миколаївській області.