Зеленський у миколаївській школі "поганяв" м’яча

Президент Володимир Зеленський у Миколаєві перевірив роботу санаторної школи-інтернату та позакидав м’яча до бейсбольного кошика.

Як повідомляє Укрінформ, відео зі шкільного спортзалу глава держави опублікував у Фейсбук.

“Перевірив санаторну школу-інтернат у Миколаєві. Тут і ремонт, і добре обладнані професійні та реабілітаційні класи, і спортзали, і навіть басейн. Нам точно треба берегти такі заклади”, - написав Президент.

На відео він у присутності своєї делегації особисто випробував шкільний спортзал і закинув м’яча до баскетбольного кошика.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський у п’ятницю, 21 серпня, перебуває з робочою поїздкою в Миколаївській області.