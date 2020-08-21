Зеленський сказав, що більше не вважає Миколаїв бандитським містом

Президент України Володимир Зеленський більше не вважає Миколаїв бандитським містом і сподівається, що до нього невдовзі повернеться слава «міста корабелів».

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Миколаївщину 21 серпня, відповідаючи на запитання журналістів, чи так само він вважає Миколаїв бандитським, як він сказав рік тому, під час його першої поїздки в область, передає кореспондент Укрінформу.

«Мене, можливо, неправильно зрозуміли. Я не хочу ображати Миколаївщину. Я пам'ятаю, починаючи з 90-х років, так називали бандитські міста. І я виріс в такому місті, де процвітав бандитизм, де в 90-ті розстрілювали людей на вулицях. Це був складний регіон. І на Донеччині таке було, і на Миколаївщині, і на Дніпропетровщині», - сказав Зеленський.

Що ж до Миколаєва, то, за його словами, правоохоронці доповіли, що провели тут серйозні операції, і ситуація покращилася. «Чи все зроблено? Я впевнений, що ні. У цьому напрямку потрібно ще багато працювати. Тому Миколаїв - не бандитське місто, а дуже сонячне, завдяки не тільки погоді, але й людям», - сказав Президент.

Він також наголосив на тому, що дуже хотів би, аби словосполучення «Миколаїв - місто корабелів» було не просто лозунгом, а наповнилося реальним змістом. «Мені хочеться, щоб Миколаїв дійсно став містом відродження кораблебудування. З цього приводу - про море, про судноплавство, ми сьогодні будемо ще серйозно говорити. Плани великі", - наголосив глава держави.

Як повідомлялося, Зеленський у п’ятницю, 21 серпня, відвідує Миколаївщину, де, зокрема, візьме участь у презентації Стратегії розвитку області до 2027 року, а також зустрінеться з представниками бізнесу морегосподарського комплексу та суднобудівної галузі.