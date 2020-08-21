В Україні створять науковий центр з розробки вакцин - Зеленський

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ на Миколаївщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є геніальні медики, і це є правда, але технічно ніякі вакцини ми не могли робити - ані розробляти з точки зору науки, ані виробляти... Зараз вже є в нас декілька підприємств, які готові масово виробляти (вакцини), і ми розмовляємо вже з декількома країнами, які є розробниками вакцин, ... про те, що якщо нам вдасться взяти вакцину в тієї чи іншої країни, ми готові її масово виробляти, допомагаючи іншим країнам, і перш за все допомагаючи Україні. Але питання глобальне... про розробку вакцин на майбутнє. Ця задача вже поставлена, МОЗ і Прем'єр-міністр окремо збирають науковців. Ми будемо робити окремий серйозний центр, збирати найкращих науковців України, щоб ми з вами були готові до будь-яких майбутніх викликів", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що на це потрібен час, "але якщо у нас є бажання, то все інше ми зробимо".

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 21 серпня лабораторно підтвердили 100643 випадки COVID-19, із них за добу – 2106. Протягом доби зафіксовано 23 нових летальних випадки. Одужали – 637 осіб.

Загалом в Україні зареєстровано 2 207 смертей від COVID-19. Одужали – 51 078 осіб. Зараз хворіють – 47 358.