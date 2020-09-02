Зеленський разом з Філімоновим привітали одеситів із Днем міста

Президент Володимир Зеленський вважає Одесу містом розумних і талановитих людей, куди завжди повертаєшся, ніби додому.

Як повідомляє Укрінформ, відеовітання глава держави записав разом з кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу" Олегом Філімоновим.

"В Одесі завжди тепло й красиво, це місто розумних і талановитих людей, куди завжди повертаєшся, як додому. З днем народження, наша перлино біля моря", - зазначив Зеленський.

Президент також розповів, що його завжди запрошують до Одеси, але цього року 2 вересня не зможе туди приїхати.

"Ми хочемо змінювати Україну, ми хочемо змінювати Одесу, але в жодному разі не змінювати людей, внутрішню красу цих людей, щоб не втратити колорит Одеси, а навпаки, відновити все те прекрасне, чому ми завжди закохувались і чому приїжджали завжди з душею у ваше прекрасне місто", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, партія "Слуга народу" висунула кандидатом у мери Одеси на виборах 25 жовтня гумориста Олега Філімонова.

Одеса відзначає День міста щороку 2 вересня. Сьогодні - 226-та річниця від дня його заснування. 2 вересня 1794 року там було закладено дві перші церкви та прокладено борозну на честь заснування міста.

Фото: Офіс Президента