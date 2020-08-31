Як передає Укрінформ, імена кандидатів були оголошені на VII позачерговому з'їзді політсили 31 серпня.

"Українці гідні отримати владу, близьку до людей, яка буде турбуватися про комфорт і зручність повсякденного життя, місцеву владу, яку можна буде контролювати не раз на пів року, а щодня... Ми створили для цього всі необхідні законодавчі умови, тепер настав час втілення реформ у життя, саме тому наша партія йде на місцеві вибори", - зазначив у вступній промові голова партії Олександр Корнієнко, представивши команду СН на місцевих виборах.

Так, кандидувати на посаду міського голови Вінниці буде чинний голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов.

За крісло мера у Дніпрі боротиметься головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

У Житомирі кандидатом у мери міста від СН став ректор Державного університету «Житомирська політехніка» Віктор Євдокимов, в Ужгороді - депутат Ужгородської міськради Віктор Щадей, у Запоріжжі - депутат Запорізької міськради від партії "Нова політика" Віталій Тишечко, в Івано-Франківську - Олександр Богачов, який є помічником депутатки від СН і очільниці обласного осередку партії Олени Вінтоняк, а також директором будівельної компанії "Мельник", в Кривому Розі - директор «Центрального гірничо-збагачувального комбінату» Дмитро Шевчик.

"Слуга народу" представила кандидатів у мери міст / Фото: Павло Багмут

У мери Кропивницького "Слуга народу" висуває банкіра Ольгу Ковальову-Алокілі, Львова - діючого депутата Львівської міськради Тараса Кльофу, Миколаєва - CEO інтернет-магазину електроніки LimeStore і голову громадської організації "Майбутнє Миколаєва" Тетяну Домбровську, Одеси - актора Олега Філімонова.

Олег Філімонов розповів у ексклюзивному інтерв'ю РадіоСвобода, що балотуватися на посаду міського голови Одеси йому запропонував президент Володимир Зеленський.

У Полтаві на пост міського голови балотуватиметься депутат Щербанівської сільради Полтавської області, забудовник Сергій Іващенко, у Рівному - очільник Рівненської ОДА Віталій Коваль, у Сумах - парламентар Тетяна Рябуха, у Слов'янську - депутат Слов'янської міської ради, підприємець Ольга Алтуніна, у Тернополі - учасник проєкту "Ліга Сміху" в складі команди "VIP Тернопіль" Віктор Гевко, у Харкові - голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, у Херсоні - ректор Херсонського державного аграрного університету Юрій Кирилов, у Хмельницькому - представник обласного партосередку СН Інна Ящук, у Черкасах - засновник групи компаній «УКРАВІТ», меценат, громадський діяч Віталій Ільченко, у Чернігові - бізнесмен Юрій Тарасовець, у Чернівцях - голова Чернівецької обласної організації "Слуги народу" Віталій Другановський.

Як повідомляв Укрінформ, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

16 липня під час зустрічі зі ЗМІ за результатами засідання фракції "Слуга народу" Президент Володимир Зеленський повідомив, що кандидатом у мери Києва від партії "Слуга народу", за результатами партійного праймеріз, обрано народного депутата Ірину Верещук.