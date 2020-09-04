Фокіна чекають на комітеті Ради 15 вересня

Члени Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування проведуть зустріч із заступником голови української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольдом Фокіним 15 вересня.

Як передає Укрінформ, про це поінформував член комітету Олександр Качура в Телеграмі.

"Зустріч комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування з Вітольдом Фокіним відбудеться 15 вересня о 15:15", - написав Качура.

Як повідомляв Укрінформ, Фокін, який є заступником Леоніда Кравчука в Тристоронній контактній групі, нещодавно дав інтерв’ю, в якому заявив, що, на його думку, війна на Донбасі припиниться і збережуться життя українських бійців за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Також Фокін виступив і за оголошення загальної амністії.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що окремі коментарі щодо амністії та особливий статус Донбасу Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що «резонансні слова Фокіна відповідають виключно поглядам самого Фокіна».

Також повідомлялося, що на сайті Президента зареєстровано три електроні петиції, датовані 31 та 20 серпня, щодо усунення Фокіна з посади заступника керівника української делегації в Тристоронній контактній групі

Президент Володимир Зеленський 18 серпня призначив Фокіна першим заступником глави української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.