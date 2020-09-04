Шмигаль каже, що бюджет у Раду внесуть вчасно

Проєкт закону про держбюджет на 2021 рік буде внесений на розгляд Верховної Ради вчасно – до 15 вересня.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Бюджет зараз у стадії формування. 15 вересня, як цього вимагає закон, він буде внесений на розгляд комітетів та парламенту, щоб ми перейшли до системної дискусії. На сьогодні Міністерство фінансів збалансувало основу бюджету", - зазначив Шмигаль.

За його словами, на медицину, освіту, забезпечення потреб армії вже є розрахунки.

Глава уряду запевнив, що влада фінансуватиме всі витрати щодо боротьби з коронавірусом, продовження медичної реформи та всі реформи.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів готує проєкт держбюджету на 2021 рік на основі затвердженого урядом оновленого макропрогнозу та на початку вересня подасть документ на розгляд Кабінету Міністрів.