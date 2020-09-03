Грошей - як на два Охматдити: на Банковій прокоментували рішення суду на користь Суркісів

Примусове стягнення коштів з ПриватБанку за рішенням суду в підсумку означатиме видатки бюджетних коштів, які зіставні з 500 км відремонтованих доріг чи будівництвом двох сучасних дитячих лікарень на кшталт Охмадиту.

Як передає Укрінформ, про у Фейсбуці написала заступниця глави Офісу Президента Юлія Ковалів.

"Правосуддя має відбуватися справедливо, виважено, і "креативу" тут точно не має місця. Тільки справедливий і неупереджений розгляд справ по суті може назватися правосуддям і може претендувати на довіру. У випадку примусового стягнення коштів з ПриватБанку, а це кінцево з державного бюджету і платників податків, це фактично видатки, співставні з: 10 роками фінансування Нової української школи, де ростуть і вчаться наші діти, з 500 км відремонтованих доріг, які зшивають країну, з 2 сучасними дитячими лікарнями, такими як "Охмадит", де можна врятувати сотні і тисячі дитячих життів", - вважає Ковалів.

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Вона зазначила, що Міністерство фінансів, Національний банк, ПриватБанк та уряд не погоджуються з винесеним рішенням та будуть захищати інтереси держави і банку в апеляційному суді.

"Хочу наголосити, що державний ПриватБанк є частиною стабільної та прозорої банківської системи. Показники банку відповідають нормативам Нацбанку та очікуванням вкладників, і держава буде захищати свої інтереси та інтереси громадян", - підкреслила Ковалів.

Як повідомляв Укрінформ, Печерський районний суд Києва 2 вересня виніс рішення щодо примусового стягнення з ПриватБанку майже 10 млрд грн на користь шести компаній-нерезидентів братів Суркісів.

Кабінет Міністрів 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про входження держави в капітал ПриватБанку. У межах націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in і були обмінені на акції додаткової емісії банку.

17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з ПриватБанком особами сім'ю Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора ПриватБанку, які стосувалися рахунків фізосіб.