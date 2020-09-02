Кулеба назвав дешевим трюком заяву РФ про “українських екстремістів” у Білорусі

Кулеба назвав дешевим трюком заяву РФ про “українських екстремістів” у Білорусі

Укрінформ
Україна не вела і не вестиме жодної підривної діяльності проти Білорусі, а намагання Російської Федерації представити своїх "зелених чоловічків" як "українських екстремістів" є дешевим і програшним трюком.

Про він зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Не хочеться навіть коментувати цю маячню. Але в рамках боротьби з російською дезінформацією чітко буквально п’ять тез по темі: 1. 200 українських екстремістів, яких Україна начебто направила до Білорусі для дестабілізації ситуації, і табори з підготовки екстремістів в Україні є плодом хворобливої фантазії тих, хто надав такі дані моєму російському колезі Сергію Лаврову", - написав Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна не вела, не веде і не вестиме жодної підривної діяльності проти Білорусі.

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Водночас він нагадав, що Росія ж навпаки заявляє, що вже направила деяких своїх "фахівців" до Білорусі і готова направити їх ще більше.

Кулеба переконаний, що "намагання Росії представити своїх "зелених чоловічків" у Білорусі як українських екстремістів - це дешевий і програшний трюк". "Воістину, як каже прислів'я: "злодій кричить - тримайте злодія", - додав міністр.

У свою чергу заступник міністра закордонних справ Василь Боднар зауважив, що тотальна брехня Росії про Україну системно транслюється на Білорусь.

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"Вагнерівці" не спрацювали, тепер Кремль везе до Мінська інших "козачків" чи "зелених чоловічків", а відповідальність хоче перекинути на нас. Не вийде! "На злодії і шапка горить!", - підкреслив він.

Як повідомлялося, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ситуацію в Білорусі, нібито, дестабілізують "200 екстремістів, підготовлених в Україні".

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

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Одразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Від початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

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