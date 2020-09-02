Кулеба назвав дешевим трюком заяву РФ про “українських екстремістів” у Білорусі

Україна не вела і не вестиме жодної підривної діяльності проти Білорусі, а намагання Російської Федерації представити своїх "зелених чоловічків" як "українських екстремістів" є дешевим і програшним трюком.

Про він зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Не хочеться навіть коментувати цю маячню. Але в рамках боротьби з російською дезінформацією чітко буквально п’ять тез по темі: 1. 200 українських екстремістів, яких Україна начебто направила до Білорусі для дестабілізації ситуації, і табори з підготовки екстремістів в Україні є плодом хворобливої фантазії тих, хто надав такі дані моєму російському колезі Сергію Лаврову", - написав Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна не вела, не веде і не вестиме жодної підривної діяльності проти Білорусі.

Водночас він нагадав, що Росія ж навпаки заявляє, що вже направила деяких своїх "фахівців" до Білорусі і готова направити їх ще більше.

Кулеба переконаний, що "намагання Росії представити своїх "зелених чоловічків" у Білорусі як українських екстремістів - це дешевий і програшний трюк". "Воістину, як каже прислів'я: "злодій кричить - тримайте злодія", - додав міністр.

У свою чергу заступник міністра закордонних справ Василь Боднар зауважив, що тотальна брехня Росії про Україну системно транслюється на Білорусь.

"Вагнерівці" не спрацювали, тепер Кремль везе до Мінська інших "козачків" чи "зелених чоловічків", а відповідальність хоче перекинути на нас. Не вийде! "На злодії і шапка горить!", - підкреслив він.

Як повідомлялося, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ситуацію в Білорусі, нібито, дестабілізують "200 екстремістів, підготовлених в Україні".

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Одразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Від початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.