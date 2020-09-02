Білоруський опозиціонер Латушко виїхав до Польщі

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко виїхав за межі Республіки Білорусь і перебуває наразі в Польщі.

Як передає Укрінформ, він підтвердив цю інформацію виданню Наша Ніва.

За словами Латушка, про еміграцію не йдеться.

Про деталі на даний момент не повідомляється.

Це перший випадок, коли член президії Координаційної ради залишив територію Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня генпрокурор Білорусі Олександр Конюк заявив, що створення і діяльність Координаційної ради спрямовані на «захоплення державної влади», а також на «заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі». За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу. До Слідчого комітету на допит у рамках цієї кримінальної справи викликали багатьох членів КС.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Одразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY