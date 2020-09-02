Зеленський заперечує виключення Лероса з фракції "СН" за його наказом

Президент Володимир Зеленський заперечив, що фракція партії "Слуга народу" за його наказом виключила народного депутата Гео Лероса зі свого складу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це глава держави заявив під час спілкуванні зі ЗМІ на Харківщині у відповідь на запитання, як він реагує на відповідну заяву Лероса.

"У мене немає ніяких наказів, у мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Мені все одно, з якої вони партії", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, 1 вересня фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді виключила зі свого складу Гео Лероса.

Сам Лерос заявив, що збирати підписи за виключення його з фракції її очільнику Давиду Арахамії нібито наказав Президент Володимир Зеленський після виступу Лероса у парламенті 1 вересня.

Лерос під час цього виступу з трибуни парламенту розкритикував Зеленського, звинувативши у порушенні передвиборчих обіцянок.

Пізніше народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив, що за виключення Гео Лероса зі складу фракції підписалися близько 200 депутатів фракції.

У березні Лерос опублікував кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака нібито обговорює зі співрозмовниками питання призначення на державні посади.

Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

ДБР відкрило провадження за заявою Єрмака.

Водночас Президент Зеленський на пресконференції 20 травня назвав "порожньою" справу, пов’язану із цими записами розмов.