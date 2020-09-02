Зеленський заперечує виключення Лероса з фракції "СН" за його наказом
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це глава держави заявив під час спілкуванні зі ЗМІ на Харківщині у відповідь на запитання, як він реагує на відповідну заяву Лероса.
"У мене немає ніяких наказів, у мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Мені все одно, з якої вони партії", - сказав Зеленський.
Як повідомлялося, 1 вересня фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді виключила зі свого складу Гео Лероса.
Сам Лерос заявив, що збирати підписи за виключення його з фракції її очільнику Давиду Арахамії нібито наказав Президент Володимир Зеленський після виступу Лероса у парламенті 1 вересня.
Лерос під час цього виступу з трибуни парламенту розкритикував Зеленського, звинувативши у порушенні передвиборчих обіцянок.
Пізніше народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив, що за виключення Гео Лероса зі складу фракції підписалися близько 200 депутатів фракції.
У березні Лерос опублікував кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака нібито обговорює зі співрозмовниками питання призначення на державні посади.
Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.
ДБР відкрило провадження за заявою Єрмака.
Водночас Президент Зеленський на пресконференції 20 травня назвав "порожньою" справу, пов’язану із цими записами розмов.