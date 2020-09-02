За виключення Лероса підписалися близько двохсот

За виключення Лероса підписалися близько двохсот "слуг народу" - Гетманцев

Укрінформ
Близько двохсот народних депутатів від "Слуги народу" поставили свої підписи за виключення Гео Лероса зі складу фракції.

Як передає Укрінформ, про це журналістам повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від “Слуги народу” Данило Гетманцев.

"Наскільки я знаю, близько двохсот", - сказав він у відповідь на запитання, скільки підписів було зібрано (загалом у цій фракції 248 депутатів - ред.)

При цьому Гетманцев висловив переконання, що це питання варто було винести на обговорення під час засідання фракції.

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"Чи треба було винести це питання на фракцію? Я вважаю, що так, не завадило би нам поспілкуватися про ці питання. Я думаю, ми ще поспілкуємося. Але так чи інакше, це (збір підписів - ред.) є теж одним із варіантів прийняття рішення: ніхто ні на кого не тиснув при його прийнятті. Ми його прийняли, і сподіваємося, що воно було правильним", - уточнив він.

Водночас депутат пояснив, чому поставив власний підпис під рішенням про виключення колеги з фракції.

"Для мене це було непростим рішенням: насправді я досить довго вагався, тому що ми повинні знайти золоту середину між дискусією в партії, дискусією у фракції, коли ми можемо вільно обговорювати будь-які питання та критикувати одне одного, і між поширенням інформації, яка не в повній мірі відповідає дійсності. Я переглянув його виступ - і, на жаль, побачив там ті обставини, які не зовсім відповідають дійсності або зовсім не відповідають дійсності, і які є суто політичними, спрямованими на те, аби погіршити репутацію нашої політичної сили в цілому, і спрямованими проти Президента особисто, невмотивовані, деструктивні. Тому я поставив свій підпис", - прокоментував Гетманцев.

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Як повідомлялося, 1 вересня фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді виключила зі свого складу Гео Лероса.

Перед цим Лерос під час виступу з трибуни парламенту розкритикував Президента Володимира Зеленського, звинувативши у порушенні передвиборчих обіцянок.

У березні Лерос опублікував кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака нібито обговорює зі співрозмовниками питання призначення на державні посади.

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Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

ДБР відкрило провадження за заявою Єрмака.

Водночас Президент Зеленський на пресконференції 20 травня назвав “порожньою” справу, пов’язану із цими записами розмов.

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