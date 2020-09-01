Глава "Слуги народу" розповів, за яким принципом обирали кандидатів у мери

Кандидати, що йдуть на місцеві вибори від партії «Слуга народу», - це нові люди, не відомі широкому загалові, але знані в тих містах, де їх висувають.

Про це в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV сказав голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми довго над цим думали (кого висувати – ред.). У першу чергу, ми прийшли до того, що це не мають бути чинні мери обласних центрів. Незважаючи на те, що нам багато дорікали, що ми їх висунемо, ми їх не висунули. Знов-таки, черговий міф спростували про нашу партію. Це нові люди, але не просто нові - і все. Вони чогось досягли в житті, це люди справи… Те, що вони не відомі широкому загалу в масштабі України я, мабуть, вважав би плюсом, - вони відомі там, де ми їх висуваємо, в тих містах вони чогось досягли. Не відомі широкому загалу – отже, не вляпались у якісь корупційні або медійні скандали, не мають афіляції до якихось бізнес-груп тощо», - зазначив Корнієнко.

Водночас він додав, що це люди, які готові боротися.

«Ми проводили їм два дні певне стратегічне навчання, і вони всі продемонстрували і розуміння, що таке місто, і стратегію, і що вони готові до боротьби. Я думаю, що результати місцевих виборів декого здивують в цій країні», - зауважив голова партії «Слуга народу».

Як повідомляв Укрінформ, партія «Слуга народу» на VII позачерговому з'їзді 31 серпня представила кандидатів, яких висуватиме у мери низки міст на місцевих виборах 25 жовтня.