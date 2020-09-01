ВР цьогоріч може "прописати" у законі звільнення головних антикорупційників - "Слуга народу"

Верховна Рада ще цього року може внести зміни до законодавства, які передбачатимуть прозору процедуру звільнення керівників антикорупційних органів.

Таку думку висловила у коментарі кореспондентові Укрінформу заступник голови фракції партії "Слуга народу" Галина Янченко.

На її переконання, законодавство "стосовно НАБУ та інших антикорупційних органів" потрібно привести у відповідність з потребами часу і прописати нехай складний, але прозорий алгоритм звільнення їх керівників.

"Тому що ненормально, коли той чи інший керівник не відповідає своїй посаді, але при цьому немає жодних важелів та інструментів звільнити такого керівника і обрати нового… Це мають бути зміни до профільних законів. Я думаю, що це може відбутися цього року. Тобто, до кінця цього року можуть бути внесені такі зміни", - сказала Янченко.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник висловив думку, що усунути колізії між Конституцією і законом про НАБУ має парламент.

Як повідомлялося, 28 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

Автори подання вважають, що Президент незаконно призначив Ситника директором НАБУ, оскільки у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ. На думку авторів конституційного подання, Президент, призначивши директора НАБУ, вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.

У грудні 2019 року КС завернув зміни до Конституції, які передбачали надання Президенту права призначати директорів ДБР і НАБУ.