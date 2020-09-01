"Голос" цього тижня представить свої напрацювання змін до закону про НАБУ

Фракція партії «Голос» планує упродовж тижня представити свої напрацювання змін до Закону «Про Національне антикорупційне бюро України», зокрема в частині звільнення директора НАБУ.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив член фракції - перший заступник Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

«Ми з «Голосом» готуємо зміни до закону і, думаємо, представимо їх в межах робочого тижня, просто потрібно їх адекватно опрацювати. У громадських експертів пропозиції щодо таких змін були готові ще раніше, тому я не думаю, що тут буде якийсь складний процес»,- зазначив Юрчишин.

Водночас, за його словами, позиції нині різняться: дехто підтримує ідею залишити Президенту повноваження призначати і звільняти керівників антикорупційних органів, інші вважають, що необхідно привести ці повноваження у відповідність до Конституції.

«Насправді, про необхідність привести закон у відповідність до Конституції було відомо ще у 2014-2015 роках, коли тривала його процедура його прийняття. Такі зміни потрібно напрацювати в системі діалогу у Верховній Раді. Наскільки почув я вчора пана Корнієнка (першого заступника голови фракції «Слуги народу» - ред.), вони бачать як більшість передачу повноважень Кабінету Міністрів призначати керівника після відповідної конкурсної процедури, тобто, фактично передати уряду надані Президенту повноваження, що, в принципі, може цілком зняти дискусію», - сказав Юрчишин.

Як повідомлялося, 28 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

Автори подання вважали, що Президент незаконно призначив Ситника директором НАБУ, оскільки у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ. На думку авторів конституційного подання, Президент, призначивши директора НАБУ, вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.

У грудні 2019 року КС завернув зміни до Конституції, які передбачали надання Президенту права призначати директорів ДБР і НАБУ.