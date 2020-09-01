"Голос" цього тижня представить свої напрацювання змін до закону про НАБУ

Укрінформ
Фракція партії «Голос» планує упродовж тижня представити свої напрацювання змін до Закону «Про Національне антикорупційне бюро України», зокрема в частині звільнення директора НАБУ.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив член фракції - перший заступник Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

«Ми з «Голосом» готуємо зміни до закону і, думаємо, представимо їх в межах робочого тижня, просто потрібно їх адекватно опрацювати. У громадських експертів пропозиції щодо таких змін були готові ще раніше, тому я не думаю, що тут буде якийсь складний процес»,- зазначив Юрчишин.

Водночас, за його словами, позиції нині різняться: дехто підтримує ідею залишити Президенту повноваження призначати і звільняти керівників антикорупційних органів, інші вважають, що необхідно привести ці повноваження у відповідність до Конституції.

«Насправді, про необхідність привести закон у відповідність до Конституції було відомо ще у 2014-2015 роках, коли тривала його процедура його прийняття. Такі зміни потрібно напрацювати в системі діалогу у Верховній Раді. Наскільки почув я вчора пана Корнієнка (першого заступника голови фракції «Слуги народу» - ред.), вони бачать як більшість передачу повноважень Кабінету Міністрів призначати керівника після відповідної конкурсної процедури, тобто, фактично передати уряду надані Президенту повноваження, що, в принципі, може цілком зняти дискусію», - сказав Юрчишин.

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Як повідомлялося, 28 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

Автори подання вважали, що Президент незаконно призначив Ситника директором НАБУ, оскільки у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ. На думку авторів конституційного подання, Президент, призначивши директора НАБУ, вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.

У грудні 2019 року КС завернув зміни до Конституції, які передбачали надання Президенту права призначати директорів ДБР і НАБУ.

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