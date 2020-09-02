Арахамія каже, що

Арахамія каже, що "слуги" допомогли зберегти Леросу депутатський мандат

Укрінформ
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджує, що завдяки виключенню з фракції Гео Лерос не втрачає депутатський мандат.

Як передає Укрінформ, про це він заявив під час брифінгу у Верховній Раді.

"Якби Гео Лерос самостійно написав заяву (про виключення з фракції), він би втратив мандат, тому ми йому фактично допомогли не втратити мандат", - пояснив він.

Арахамія додав, що перед виступом Лероса 1 вересня з трибуни парламенту сказав йому, що володіє інформацією про те, що той "перейде червону лінію" в критиці Президента, і попередив його про наслідки.

"Він (Лерос - ред.) був членом нашої фракції, у нього був конфлікт з очільником Офісу Президента, ми до цього як фракція ставилися абсолютно нейтрально: пів року він виступав, робив заяви, ми у це як фракція не втручалися. Але коли ти знаходишся у партії Президента і починаєш вже чіпати Президента...", - зазначив Арахамія.

Водночас Арахамія запевнив, що всі підписанти рішення про виключення Лероса із фракції добровільно засвідчили свою позицію.

"Йому ж треба щось казати... Ніякого тиску не було: всі добровільно підписували. У нас не може бути тиску взагалі", - заявив він.

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Як повідомлялося, 1 вересня фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді виключила зі свого складу Гео Лероса.

Сам Лерос заявив, що збирати підписи за виключення його з фракції її очільнику Давиду Арахамії нібито наказав Президент Володимир Зеленський після виступу Лероса у парламенті 1 вересня.

Лерос під час цього виступу з трибуни парламенту розкритикував Президента Володимира Зеленського, звинувативши у порушенні передвиборчих обіцянок.

Пізніше народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив, що за виключення Гео Лероса зі складу фракції підписалися близько двохсот депутатів фракції.

У березні Лерос опублікував кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака нібито обговорює зі співрозмовниками питання призначення на державні посади.

Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

ДБР відкрило провадження за заявою Єрмака.

Водночас Президент Зеленський на пресконференції 20 травня назвав "порожньою" справу, пов’язану із цими записами розмов.

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