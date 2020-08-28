Зеленський чекає на “Норманді” лідерів країн після зустрічі радників

Зеленський чекає на “Норманді” лідерів країн після зустрічі радників

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський очікує зустрічі лідерів "нормандської четвірки" після зустрічі на рівні радників.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твітері після розмови з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Подякував фон дер Ляєн за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Очікуємо зустрічі лідерів країн N4 після зустрічі наших радників. Ми дуже хочемо зберегти режим всеосяжного та сталого припинення вогню. Робимо все, щоб просуватися вперед до закінчення війни», - зазначив Зеленський.

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Як повідомлялося, зустріч радників лідерів країн “Нормандського формату”, яка планувалася на 28 серпня, була перенесена у зв’язку з відрядженням радника Президента Франції Еммануеля Бонна.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час спілкування зі ЗМІ на Дніпропетровщині 26 серпня заявив, що вона може відбутися у перших числах вересня.

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