Зеленський чекає на “Норманді” лідерів країн після зустрічі радників

Президент Володимир Зеленський очікує зустрічі лідерів "нормандської четвірки" після зустрічі на рівні радників.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твітері після розмови з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Подякував фон дер Ляєн за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Очікуємо зустрічі лідерів країн N4 після зустрічі наших радників. Ми дуже хочемо зберегти режим всеосяжного та сталого припинення вогню. Робимо все, щоб просуватися вперед до закінчення війни», - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, зустріч радників лідерів країн “Нормандського формату”, яка планувалася на 28 серпня, була перенесена у зв’язку з відрядженням радника Президента Франції Еммануеля Бонна.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час спілкування зі ЗМІ на Дніпропетровщині 26 серпня заявив, що вона може відбутися у перших числах вересня.