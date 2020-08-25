"Нормандську" зустріч радників перенесли

Зустріч радників лідерів країн “Нормандського формату”, яка планувалася на 28 серпня, переноситься у зв’язку з відрядженням радника Президента Франції Еммануеля Бонна.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Офісу Президента України.

“Зустріч радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату, яка мала відбутися 28 серпня в Парижі, переноситься у зв’язку з відрядженням радника Президента Франції Еммануеля Бонна”, - розповіли в ОП.

Зазначається, що про нову дату зустрічі буде повідомлено додатково.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Президент Володимир Зеленський підтвердив, що зустріч радників “нормандської четвірки” відбудеться 28 серпня.

Українську сторону на зустрічах радників представляє керівник ОП Андрій Єрмак.