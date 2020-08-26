Єрмак сподівається на проведення "нормандської" зустрічі радників до 10 вересня

Зустріч радників лідерів країн нормандського формату може відбутися у перших числах вересня.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час спілкування зі ЗМІ на Дніпропетровщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Пан Бонн (радник президента Франції — ред.) зателефонував мені декілька днів тому і попросив перенести (зустріч, заплановану на 28 серпня — ред.) у зв’язку з відрядженням. Сьогодні обговорюються дати — це перші числа вересня. Думаю, що до 10 вересня ця зустріч відбудеться”, - сказав Єрмак.

Як повідомляв Укрінформ, 25 серпня Офіс Президента України повідомив, що зустріч радників Нормандської четвірки, запланована на 28 серпня, переноситься у зв’язку з відрядженням радника президента Франції Емманюеля Бонна.

Українську сторону на зустрічах радників представляє керівник ОП Андрій Єрмак.