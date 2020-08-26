Єрмак сподівається на проведення "нормандської" зустрічі радників до 10 вересня
Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час спілкування зі ЗМІ на Дніпропетровщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Пан Бонн (радник президента Франції — ред.) зателефонував мені декілька днів тому і попросив перенести (зустріч, заплановану на 28 серпня — ред.) у зв’язку з відрядженням. Сьогодні обговорюються дати — це перші числа вересня. Думаю, що до 10 вересня ця зустріч відбудеться”, - сказав Єрмак.
Як повідомляв Укрінформ, 25 серпня Офіс Президента України повідомив, що зустріч радників Нормандської четвірки, запланована на 28 серпня, переноситься у зв’язку з відрядженням радника президента Франції Емманюеля Бонна.
Українську сторону на зустрічах радників представляє керівник ОП Андрій Єрмак.