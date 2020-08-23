Разумков назвав головні питання наступної сесії Ради

Про це він розповів на брифінгу після урочистої церемонії підняття Державного прапора на площі Конституції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є кілька питань, які ми заборгували з минулої сесії у зв'язку з розглядом великих законопроєктів. Кожен комітет скаже, що його законопроєкти пріоритетні. Багато аспектів, які нам треба буде розглянути. Але ключовим, як для мене, на наступній сесії є питання бюджету", - сказав Разумков.

Він нагадав, що до 15 вересня Кабмін має подати до Верховної Ради проєкт держбюджету на наступний рік. "Я сподіваюсь, що ми плідно зможемо над ним попрацювати, щоб зробити його більш якісним і ухвалити, як і минулого року, не під ялинку", - зазначив Разумков.

І друге важливе питання наступної сесії парламенту, за його словами, - це питання виборів. "Я розумію, що деякий аспект піарства в тих рішеннях, що ухвалюватимуться, на жаль, також буде мати місце", - зауважив Голова Верховної Ради.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів уже готує проєкт держбюджету на 2021 рік на основі затвердженого урядом оновленого макропрогнозу та на початку вересня планує подати документ на розгляд Кабміну.