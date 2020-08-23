Підвищення "мінімалки" та чотири ратифікації: що розгляне Рада на позачерговій сесії

На позачерговій сесії Верховної Ради 25 серпня буде розглянуто питання підвищення мінімальної заробітної плати, портфельних гарантій для кредитування бізнесу та чотири ратифікації.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу у неділю, 23 серпня, після урочистої церемонії підняття Державного прапора на площі Конституції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Там винесено 6 питань. Сесія скликається на вимогу Президента. У нас перше питання – це підняття мінімальної заробітної плати, друге питання – це так звані портфельні гарантії. Це достатньо спрощений законопроєкт, який відповідає саме портфельним гарантіям. І інші чотири питання – це ратифікації, запропоновані Президентом і Кабінетом Міністрів", - поінформував Разумков.

Він вважає, що позачергова сесія пройде достатньо спокійно, в залі буде "консолідована позиція депутатів".

Як повідомляв Укрінформ, Президент звернувся до Голови Верховної Ради з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня та закликав народних депутатів підтримати його законопроєкт щодо збільшення розміру мінімальної зарплати з 1 вересня до 5 тис. грн (зростання на 5,86%).

Наразі мінімальна зарплата у держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 грн.