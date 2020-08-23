Підвищення "мінімалки" та чотири ратифікації: що розгляне Рада на позачерговій сесії
Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу у неділю, 23 серпня, після урочистої церемонії підняття Державного прапора на площі Конституції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Там винесено 6 питань. Сесія скликається на вимогу Президента. У нас перше питання – це підняття мінімальної заробітної плати, друге питання – це так звані портфельні гарантії. Це достатньо спрощений законопроєкт, який відповідає саме портфельним гарантіям. І інші чотири питання – це ратифікації, запропоновані Президентом і Кабінетом Міністрів", - поінформував Разумков.
Він вважає, що позачергова сесія пройде достатньо спокійно, в залі буде "консолідована позиція депутатів".
Як повідомляв Укрінформ, Президент звернувся до Голови Верховної Ради з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня та закликав народних депутатів підтримати його законопроєкт щодо збільшення розміру мінімальної зарплати з 1 вересня до 5 тис. грн (зростання на 5,86%).
Наразі мінімальна зарплата у держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 грн.