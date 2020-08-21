Маас 24 серпня зустрінеться із Зеленським і Шмигалем

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас у ході візиту до Києва 24 серпня зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським та Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Про це повідомили в МЗС Німеччини, передає кореспондент Укрінформу.

Зокрема, як зазначили у відомстві, Маас здійснить одноденний візит до Києва у понеділок, 24 серпня, у день національного свята України.

Він зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, після чого планується спільна пресконференція.

Потім глава німецького МЗС проведе політичні переговори з Президентом Зеленським та прем'єр Шмигалем, а також інші зустрічі. "Теми охоплюють подальшу роботу у нормандському форматі для врегулювання конфлікту на сході України та програму реформ українського уряду", - повідомили в МЗС ФРН.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у Міністерстві закордонних справ України поінформували, що під час переговорів Кулеби і Мааса обговорюватимуться практичні заходи із зміцнення українсько-німецького співробітництва та взаємодії між зовнішньополітичними відомствами. Окрема увага буде сфокусована на питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України, у тому числі з урахуванням головування Німеччини в Раді ЄС.

Увечері того ж дня Маас повернеться до Берліна.