Маас 24 серпня зустрінеться із Зеленським і Шмигалем
Про це повідомили в МЗС Німеччини, передає кореспондент Укрінформу.
Зокрема, як зазначили у відомстві, Маас здійснить одноденний візит до Києва у понеділок, 24 серпня, у день національного свята України.
Він зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, після чого планується спільна пресконференція.
Потім глава німецького МЗС проведе політичні переговори з Президентом Зеленським та прем'єр Шмигалем, а також інші зустрічі. "Теми охоплюють подальшу роботу у нормандському форматі для врегулювання конфлікту на сході України та програму реформ українського уряду", - повідомили в МЗС ФРН.
Як повідомляв Укрінформ, раніше у Міністерстві закордонних справ України поінформували, що під час переговорів Кулеби і Мааса обговорюватимуться практичні заходи із зміцнення українсько-німецького співробітництва та взаємодії між зовнішньополітичними відомствами. Окрема увага буде сфокусована на питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України, у тому числі з урахуванням головування Німеччини в Раді ЄС.
Увечері того ж дня Маас повернеться до Берліна.