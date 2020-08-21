Кулеба 24 серпня проведе у Києві переговори з Маасом

Кулеба 24 серпня проведе у Києві переговори з Маасом

Укрінформ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 24 серпня проведе переговори з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, який перебуватиме в Києві з візитом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Сторони обговорять питання взаємодії України та ФРН з метою відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави внаслідок російської агресії. Міністри окреслять спільні кроки у нормандському форматі задля досягнення прогресу у мирному врегулюванні ситуації на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

Кулеба і Маас також обговорять практичні заходи зі зміцнення українсько-німецького співробітництва та взаємодії між зовнішньополітичними відомствами. Окрема увага буде сфокусована на питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України, у тому числі з урахуванням головування Німеччини в ЄС.

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За підсумками переговорів заплановано проведення спільної пресконференції міністрів.

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