Кулеба поговорив з Маасом про “Норманді” та ситуацію у Білорусі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом перспективи зустрічі міністрів Нормандської четвірки та ситуацію в Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МЗС України.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом... Сторони обговорили перспективи контактів на рівні міністрів Нормандської четвірки та погодилися, що така зустріч чотирьох міністрів вкрай необхідна в найближчі місяці", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Кулеба поінформував Мааса про режим повного та всеосяжного припинення вогню, завдяки якому вже понад два тижні немає загиблих та поранених в бою українських військових. Міністри погодилися, що стале припинення вогню в зоні ООС здатне створити передумови для подальшого мирного врегулювання.

"Дмитро Кулеба та Гайко Маас обмінялися думками щодо ситуації в Білорусі. Глава МЗС України поінформував німецького колегу про затримання білоруською владою двох українських правозахисників громадської організації “Восток SOS” Євгена Васильєва та Костянтина Рєуцького. Міністри домовилися підтримувати зв’язок щодо цієї ситуації", - додають в МЗС.

Крім того, міністри обговорили ситуацію з поширенням COVID-19 в обох країнах та заходи, яких уряди вживають для протидії коронавірусу. Кулеба висловив особливу вдячність німецькому колезі за готовність Уряду ФРН надати Україні 18 апаратів штучної вентиляції легень: “Для нас це справжній дружній жест і прояв солідарності Німеччини у протидії пандемії коронавірусу”.

Глава МЗС України також подякував німецькому колезі за прийняте запрошення відвідати Україну у важливий день для нашої держави - День незалежності.

Як повідомляв Укрінформ, 12 серпня орієнтовно о 17.00 у Мінську були затримані двоє громадян України - Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв. МЗС України наголосило, що українське посольство в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця їх перебування та умов утримання.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна звертається до влади Білорусі з вимогою звільнити незаконно затриманих у Мінську українських правозахисників і журналістів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.

У Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі розпочалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів були затримані близько 6 тисяч осіб. У лікарні потрапили не менше 250 осіб.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз перебуває у Литві.